Gündem Osman Yüksel’i 10 Kasım’da rahmetle anıyoruz! Defalarca tutuklanmayı göze aldı usanmadan İslam'ı anlattı
Gündem

Osman Yüksel’i 10 Kasım’da rahmetle anıyoruz! Defalarca tutuklanmayı göze aldı usanmadan İslam'ı anlattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin en cesur kalemlerinden Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu; ülkemizdeki İslami mücadelenin sembol şahsiyetlerinden Osman Yüksel Serdengeçti'yi vefatının yıldönümünde rahmetle andı.

Türkiye’deki İslami mücadelenin sembol şahsiyetlerinden Osman Yüksel Serdengeçti, Hakk'a yürüyüşünün yıldönümünde dualar ve özlemle yad ediliyor.

Çıkardığı Serdengeçti dergisiyle bütünleşerek hakkı haykıran, İsmet İnönü önderliğindeki CHP iktidarının zulüm dolu uygulamalarına karşı İslam’ın sancağını en önde dalgalandıran Serdengeçti, 10 Kasım 1983 yılında Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştu.

Türkiye'nin en cesur kalemlerinden Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında Osman Yüksel Serdengeçti'yi rahmetle andı. 

Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.,

