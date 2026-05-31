Netanyahu'dan Gazze'de işgal talimatı! Ateşkes sürecini tamamen baltaladılar Lübnan Başbakanı Salam'dan İsrail'e sert tepki: "Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor" Orta Doğu'da kritik telefon trafiği! İki ülkenin bakanları gizemli müzakereler için devrede Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi'nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Okyanusta dehşet gecesi! ABD uçakları o gemiyi füzelerle vurdu Tahran'dan dünyayı sarsacak açık tehdit! Boğazda izinsiz kuş uçurtmayacaklar Bakan Kurum'dan 854 yıllık çınar paylaşımı! Kanuni'nin otağ kurduğu çınar koruma altında Meral Akşener'e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti İsrail BM'nin kara listesinde: Kararın dayanağı, belgelenmiş cinsel şiddet bulguları Yunanistan'dan Ege'de yeni hamle: Mavi Vatan'a karşı deniz parkı planı
Ordu operasyon yaptı! Çete üyeleri öldürüldü

Nijerya ordusu tarafından 5 silahlı çete üyesi öldürüldü. Operasyonlarda çete üyelerinin rehin aldığı 31 kişi de kurtarıldı. Çete yeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Zamfara ve Katsina eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda 5 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi.

Fansan Yamma Operasyonu Sözcüsü David Adewusi, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Zamfara ve Katsina eyaletlerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Adewusi, Zamfara eyaletine bağlı Maradun ve Gidan Dan Jaja bölgelerindeki operasyonlarda 2 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, çete üyelerinin rehin aldığı 31 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Katsina eyaletine bağlı Ruwan Godiya bölgesinde ise 3 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Adewusi, silahlı çete üyelerine ait çok sayıda motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

