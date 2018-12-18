"Olimpiyat madalyası zor ama imkansız değil"

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye'yi badminton branşında olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu Neslihan Yiğit, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin "Madalya zor ama imkansız değil." dedi.

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Neslihan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın geçen yıla göre daha zorlu geçtiğine işaret eden Neslihan, "Çok iyi sporcular katılıyor. Katılım yoğun, rekabet çok yüksek. 2020 Tokyo Olimpiyatları yaklaştığı için herkes her turnuvaya katılmaya çalışıyor. Umarım evimizde şampiyon olurum." ifadelerini kullandı.

2012 Londra Olimpiyatları'nda yer alarak Türk badmintonu adına bir ilki gerçekleştiren Neslihan, Ankara'daki turnuvayla 2018 sezonunu tamamlayacaklarını dile getirdi.

Neslihan, genel olarak iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Tabii ki kötü turnuvalar da geçirdim ama elde ettiğimiz puanlar çok yüksekti. Zaten ön sıralardayız. Ön sıralarda olmamız bizim için büyük bir avantaj." diye konuştu.

Dünya sıralamasında 45. basamakta yer alan Neslihan, tek kadınlarda Aliye Demirbağ ve Özge Bayrak ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme adına tatlı bir rekabet içinde olduklarını söyledi.

Rekabetin başarıyı getirdiğine işaret eden 24 yaşındaki sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olimpiyat havuzunda tek kadınlar kategorisinde ben, Aliye Demirbağ ve Özge Bayrak bulunuyor. Türk sporcular arasında sıralamada ilk basamakta ben yer alıyorum. İkinci sırada Aliye Demirbağ, üçüncü sırada ise Özge Bayrak bulunuyor. Üçümüzün de puanı olimpiyat vizesi için yeterli ama sadece bir kişi katılacak. 2020'ye kadar sıralamada kim önde olursa olimpiyatlara o gidecek. Üçümüzün birden olimpiyatlara katılması için üçümüzün de ilk 10'da olması lazım. Bu da çok zor."





- "Türk badmintonu her geçen gün daha ileriye gidiyor"





"Olimpiyatlara gitmek tabii ki her sporcunun hayali." diyen Neslihan, "Artık oraya gidebiliyoruz. Badmintonda 2012 ve 2016 olimpiyatlarına katıldık. 2020 Tokyo Olimpiyatları için de kapılar açık." ifadelerini kullandı.

Neslihan, Türkiye'nin badmintonda ilk olimpiyat madalyasını Tokyo 2020'de kazanma ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soruya "Olimpiyatlarda madalya zor mu, zor ama imkansız değil. Tabii ki madalya istiyoruz ama yavaş yavaş. Önceden sadece olimpiyatlara katılmayı hedefliyorduk. Artık olimpiyatlarda da bir şeyler başarmayı amaçlıyoruz, çeyrek finali kovalıyoruz. Türk badmintonu her geçen gün daha ileriye gidiyor. Umarım, bir sonraki (2024 Paris) olimpiyatlarda da derece yaparız." yanıtını verdi.





- "Altyapı sağlam"





Dünya sıralamasında ilk 10 hedefini koruduğunu vurgulayan Neslihan, genç sporcuların son dönemde elde ettikleri başarılarılı sonuçlarla gelecek adına umut verdiklerini ifade etti.

Neslihan, Estonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci'nin çift kadınlarda şampiyonluğa ulaştığını hatırlatarak, "Bu çok gurur verici bir şey. Kızlar gerçekten iyiler. Şampiyonluk altyapının sağlam olduğunu gösteriyor. Umarım altyapıdaki başarı büyüklerde de devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'ya yapılan badminton spor kompleksinin Türk sporu adına büyük kazanım olduğuna değinen Neslihan, şunları kaydetti:

"Çok güzel, modern bir tesis. Antrenörü, salonu olan, olmayan herkes buraya gelip çalışabiliyor. Çok büyük imkan sağlıyor. Hepimizi bir arada tutan tek salon. Daha önce kamplarımızı hepimiz farklı illerde yapmak zorunda kalabiliyorduk. Şimdi milli takım kamplarını burada yapıyoruz."