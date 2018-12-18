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Okulda büyük skandal! Beşiktaş taraftarlarını çıldırtan görüntü

Sosyal paylaşım sitelerinden birinde paylaşılan bir video Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. Videoda, elinde Trabzonspor atkıları bulunan öğrencilerin, yere serdikleri Beşiktaş formasının üzerine basan öğretmeni alkışladıkları görülüyor.

18 Aralık 2018 Salı 16:12

Videoda, elinde Trabzonspor atkıları bulunan öğrencilerin arasında, yere serilen Beşiktaş formasını çiğneyen bir öğretmen görülüyor.

Sosyal medyada yayımlanan bir video Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Videoda, elinde Trabzonspor atkıları bulunan öğrencilerin arasında, yere serilen Beşiktaş formasını çiğneyen bir öğretmen görülüyor.

Öğrenciler ise, öğretmenin Beşiktaş bayrağını çiğnemesinin ardından “Trabzon, Trabzon” diye tezahüratta bulunuyor.

"Ülkemize saygısızlıktır"

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medya hesaplarından görüntüye tepki gösterildi. “Beşiktaş Ordusu” isimli hesaptan yapılan paylaşımda “Türk Bayrağımızın bulunduğu Şanlı Beşiktaş formamızı yerlerde paspas yapan ve üzerine basıp geçen bunun videosunu paylaşan, başta Öğretmen olan @fahrihemsiire ve yetiştiremediği öğrencileri hakkında gereğinin yapılmasını istiyoruz.  Bu yapılan sadece Beşiktaş’a yapıldığı için söz etmiyoruz. Ülkemize saygısızlıktır. MEB, hiç bir öğretmen üzerinde Türk bayrağı olan ne olursa olsun saygısızlık yapamaz" denildi.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:12
  1. Ordu
  2. Beşiktaş
  3. Trabzonspor

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  • ALİ YÜCEALİ YÜCE53 dk önce
    bundada bir ali cengiz oyunu var.istanbuldan trabzonlu belediye başkan adayı nvarsa daha şimdiden linç başlamıştr.TS tarftarı niçin bunu yapsınki bjk ile düşmaan deiliz.nedir bu.trabzon insanı hakkında algı oluşturuluyor.bütün bunlar algı yaratma bir provakasyondur...bjknn başında TSlu bir hoca var..bjkli dostlar sakın buna aldanmayın..bjk trabzonda her zaman olaysız maç oynayıp gitmiştr.TSda inönüde aynı şekilde...

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