Okulda büyük skandal! Beşiktaş taraftarlarını çıldırtan görüntü

Videoda, elinde Trabzonspor atkıları bulunan öğrencilerin arasında, yere serilen Beşiktaş formasını çiğneyen bir öğretmen görülüyor.

Sosyal medyada yayımlanan bir video Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Videoda, elinde Trabzonspor atkıları bulunan öğrencilerin arasında, yere serilen Beşiktaş formasını çiğneyen bir öğretmen görülüyor.

Öğrenciler ise, öğretmenin Beşiktaş bayrağını çiğnemesinin ardından “Trabzon, Trabzon” diye tezahüratta bulunuyor.

"Ülkemize saygısızlıktır"

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medya hesaplarından görüntüye tepki gösterildi. “Beşiktaş Ordusu” isimli hesaptan yapılan paylaşımda “Türk Bayrağımızın bulunduğu Şanlı Beşiktaş formamızı yerlerde paspas yapan ve üzerine basıp geçen bunun videosunu paylaşan, başta Öğretmen olan @fahrihemsiire ve yetiştiremediği öğrencileri hakkında gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu yapılan sadece Beşiktaş’a yapıldığı için söz etmiyoruz. Ülkemize saygısızlıktır. MEB, hiç bir öğretmen üzerinde Türk bayrağı olan ne olursa olsun saygısızlık yapamaz" denildi.