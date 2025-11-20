Japon yatırımcılar şok oldu: Japonlar zarara uğradı! Japonya'da istiridye ölümleri başladı: İşte sebebi

  • İSTANBUL
Dünya
Giriş Tarihi:
Japon yatırımcılar, defalarca zarar ettikleri halde, istiridye yeniden ilgi duymaya başladı ama Japonya istiridye endüstrisi, ülkenin en önemli su ürünleri yetiştiriciliği bölgelerinden birinde yaşanan kitlesel ölümlerle karşı karşıya.

Japonya'nın en büyük çiftlik istiridyesi üreticisi olan Hiroşima prefektörlüğündeki çiftçiler felaket boyutunda kayıplar bildirirken, yetkililer kabuklu deniz ürünlerini yok eden şeyi saptamaya çalışıyor. merak edilen konulardan biri haline geldi.

Özellikle Higashihiroşima ve Kure'deki üreticiler, ekimde hasat sezonu başladığından beri istiridyelerin olgunlaşmadan ölmesi konusunda alarm veriyor. Prefektörlük yetkilileri ve Tarım Bakanlığı'na göre, bazı bölgelerde yetiştirilen istiridyelerin yüzde 80-90'ı ölüyor. Bu durum aylarca süren çalışmaları boşa çıkarıyor ve yetiştiricileri geçim kaynaklarına dair son derece endişelendiriyor.

Kesin sebep henüz bilinmese de uzmanlar ve balıkçılık yetkilileri birçok olasılığı inceliyor. Tarım Bakanlığı, bu olayın alışılmadık derecede yüksek deniz suyu sıcaklıkları, tuz oranındaki değişimler veya düşük oksijen seviyeleri gibi kabuklu deniz ürünleri üzerinde ciddi stres yaratabilen çevresel değişikliklerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Seafood Media'ya göre araştırmacılar, patojenlerin mi yoksa zararlı alg patlamalarının mı sözkonusu olabileceğini araştırıyor. Çünkü her ikisi de başka yerlerdeki su ürünleri yetiştiriciliğindeki ani kayıpların sebebi. Kyodo News'a göre Tarım Bakanı Norikazu Suzuki, çarşamba günü Higashihiroshima'yı ziyaret ederek hasarı bizzat inceledi.

Bazı durumlarda stoklarının yaklaşık yüzde 90'ını etkileyen kayıpların boyutunu anlatan su ürünleri yetiştiriciliği işletmecileri tarafından bilgilendirildi. Suzuki ayrıca Hiroşima Valisi Yuzaki Hidehiko ve yerel bir balıkçı kooperatifinin temsilcileriyle de görüştü. Temsilciler, kendisine ölümlerin nedeninin hızlı bir şekilde araştırılması ve etkilenen çiftçilere mali yardım sağlanması için resmi talepte bulundu. Geziden sonra gazetecilere konuşan Suzuki, yıkıma doğrudan tanık olmasının acil durumun ciddiyetini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. NHK Japonya'nın haberine göre istiridyelerin ölüm sebebinin bulunması gerektiğini vurguladyan bakan, merkezi hükümetin etkilenen çiftçileri desteklemek için yerel yetkililerle işbirliği yapacağını söyledi. Krizin Hiroşima'nın ötesine uzandığı görülüyor. Suzuki daha önce, komşu Okayama vilayetinin bazı bölgelerinden ve doğudaki Hyogo'dan istiridye ölümleri bildirildiğini söylemişti. Her üç prefektörlüğün de Seto İç Denizi'ne kıyısı var. Burası, yetkililerin ölüm raporlarındaki eğilimleri incelemesi nedeniyle halihazırda inceleme altında olan, istiridye yetiştiriciliğinin önemli bir merkezi.

