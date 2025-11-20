Japon yatırımcılar şok oldu: Japonlar zarara uğradı! Japonya'da istiridye ölümleri başladı: İşte sebebi

Bazı durumlarda stoklarının yaklaşık yüzde 90'ını etkileyen kayıpların boyutunu anlatan su ürünleri yetiştiriciliği işletmecileri tarafından bilgilendirildi. Suzuki ayrıca Hiroşima Valisi Yuzaki Hidehiko ve yerel bir balıkçı kooperatifinin temsilcileriyle de görüştü. Temsilciler, kendisine ölümlerin nedeninin hızlı bir şekilde araştırılması ve etkilenen çiftçilere mali yardım sağlanması için resmi talepte bulundu. Geziden sonra gazetecilere konuşan Suzuki, yıkıma doğrudan tanık olmasının acil durumun ciddiyetini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. NHK Japonya'nın haberine göre istiridyelerin ölüm sebebinin bulunması gerektiğini vurguladyan bakan, merkezi hükümetin etkilenen çiftçileri desteklemek için yerel yetkililerle işbirliği yapacağını söyledi. Krizin Hiroşima'nın ötesine uzandığı görülüyor. Suzuki daha önce, komşu Okayama vilayetinin bazı bölgelerinden ve doğudaki Hyogo'dan istiridye ölümleri bildirildiğini söylemişti. Her üç prefektörlüğün de Seto İç Denizi'ne kıyısı var. Burası, yetkililerin ölüm raporlarındaki eğilimleri incelemesi nedeniyle halihazırda inceleme altında olan, istiridye yetiştiriciliğinin önemli bir merkezi.