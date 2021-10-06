Nuri Şahin kimdir? Nuri Şahin nereli kaç yaşında? Nuri Şahin nerede oynadı?

Antalyaspor, futbol sorumlusu olarak Nuri Şahin ile 5 yıllığına anlaşmaya vardı. Peki Nuri Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Nuri Şahin futbol kariyeri.

Nuri Şahin kimdir?

Nuri Şahin 5 Eylül 1988 tarihinde Lüdenscheid Almanya’da doğdu. Almanya'da yetişmiş Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giymektedir. 2005-2017 yılları arasında Türkiye millî futbol takımında forma giydi ve 52 maça çıkıp 2 gol attı.

Nuri Şahin hangi takımlarda oynadı?

Futbola doğduğu yerin yerel takımlarından RSV Meinerzhagen'de başlayan Nuri Şahin, 2001 yılında Borussia Dortmund'un altyapısına transfer edildi. Nuri Şahin, kulübü Borussia Dortmund tarafından 5 Temmuz 2007 tarihinde Feyenoord'a kiralik verilmiştir. 2008-09 sezonuna Borussia Dortmund II'de başlayan Nuri, ilk maçında iyi performansını golle süsleyince, tekrar a takıma yükselmiştir. 2009-10 sezonunda Borussia'nın değişmez oyuncularından olan Nuri, 34 maçın 33'ünde forma giymiş ve 4 gol, 8 asist kaydetmiştir.

Nuri Şahin, 2010-11 sezonunda da Borussia'nın değişilmez futbolcularından birisi olmuştur. Real Madrid ise resmî internet sitesinden futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını ve bonservisine 10.000.000€ ödendiğini duyurmuştur. Futbolcunun alacağı yıllık maaş ise brüt 4.000.000€, net 2.500.000€ olarak açıklanmıştır.

6 Kasım 2011 tarihinde Osasuna takımı ile oynanan maçta 66. dakikada oyuna dahil olarak, Real Madrid'deki ilk resmi maçına çıkmıştır. 2011-12 sezonunda sakatlığı nedeniyle Real Madrid kariyerine iyi bir başlangıç yapamayan futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılması gündeme gelmiştir.

25 Ağustos 2012 tarihinde Liverpool Teknik Direktörü Brendan Rodgers yaptığı açıklamada futbolcunun transferinin neredeyse tamamlandığını açıklamıştır. Ertesi gün ise Nuri Şahin resmî olarak Liverpool'a kiralık imza atmıştır. Nuri'nin Liverpool kariyeri 2012-13 sezonu devre arasında sonlanmıştır. Kulüp ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden futbolcu kiralık olarak eski kulübü Borussia Dortmund'a dönmüştür.

Nuri Şahin A Milli Takım'da oynadı mı?

Nuri Şahin, ilk millî formayı 16 yaş altı düzeyinde 14 Ekim 2003'te Almanya ile oynanan hazırlık maçında giymiştir. 16 yaş altı düzeyindeki ikinci ve son karşılaşması ise 16 Ekim 2003'te yine Almanya karşısında olmuştur.

Nuri, Ağustos 2004'te ve Eylül 2004'te Romanya ve Bulgaristan ile ikişer hazırlık maçında 17 yaş altı formayı giymiştir. Aslen Kırşehirli işçi Almancı bir ailenin iki çocuğundan biridir. Türk vatandaşlığının yanı sıra Alman vatandaşlığı da bulunmaktadır. Tuğba Şahin ile evli olanfutbolcunun Ömer adında bir de oğlu vardır. Türkçe, Almanca, İngilizce ve Flamancayı akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.