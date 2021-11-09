Nohutlu bulgur pilavı nasıl yapılır? Nohutlu pilav tarifi
Tam ölçülü nohutlu pilav tarifi | Hem leziz hem de sağlıklı bir pilav tarifi arayanlar ‘nohutlu pilav nasıl yapılır?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, nohutlu bulgur için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü nohutlu bulgur pilavı tarifi
Et yemeklerinin yanına leziz bir bulgur pilavı hazırlayabilirsiniz. Peki, esmer bulgurlu nohut pilavı nasıl yapılır?
Nohutlu pilav tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı esmer bulgur
- 3,5 su bardağı sıcak su
- 1 adet domates
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 adet soğan
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- Zeytinyağı
- Tuz
- Baharat
Nohutlu bulgur pilavı nasıl yapılır?
Nohutlu bulgur pilavı için öncelikle bulguru güzelce yıkayıp süzün.
Tencereye yağı alın.
Isınan yağın içerisine soğanı ekleyip kavurun.
Soğanın üzerine domates ve biber salçasını ilave edip kavurun.
Ardından tencereye esmer bulguru alıp karıştırın.
Bu aşamada tencereye tuz da ilave edin.
Bulgur güzelce karışınca nohut ve suyu ilave edip, tencerenin kapağını kapatın.
Pilavınızı kısık ateşte pişirmeye özen gösterin.
Esmer bulgur pilavınıza baharat olarak pul biber, nane ve karabiber kullanabilirsiniz.
Arzu ederseniz pilavınızı dereotu ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.