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Gündem Ne zamana kadar maske takılacak? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?
Gündem

Ne zamana kadar maske takılacak? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Pandemi ile beraber hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler, koronavirüs tedbirlerinde önemli bir yere sahip. Günün birçok zamanında maske kullanmak zorunda kalıyoruz. Aşı çalışmaları başladıktan ve kademeli normalleşme açıklamalarından sonra maskelerin daha ne zamana kadar zorunlu olacağı merak ediliyor. Maske ne zaman hayatımızdan çıkacak? Ne zamana kadar maske takılması zorunlu olacak? İşte uzman ismin maske ile ilgili açıklamaları…

Yeniakit Publisher
2021-02-25 15:27:00 -
Ne zamana kadar maske takılacak? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasıyla beraber maskeler hayatımızın bir parçası oldu. Günlük yaşamda sürekli olarak kullanmak zorunda kaldığımız maskeler, koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynuyor.

Ülkemizde devam eden aşı çalışmalarının da etkisiyle vaka sayılarında azalma gözüküyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kademeli normalleşme açıklamalarından sonra maskelerin ne zamana kadar zorunlu olacağı merak ediliyor. Maskelerin ne zaman hayatımızdan çıkacağına dair Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin açıklamalarda bulundu. Maske ne zaman hayatımızdan çıkacak? Ne zamana kadar maske takılması zorunlu olacak? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Prof. Dr. Tekin, maske zorunluluğunun ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin "Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı gibi salgın 2022'nin başına kadar devam edecek. O nedenle maske bu yılın sonuna kadar hayatımızda olacak. Şu an maskeye daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Vaka sayıları azalmışken bunu sürdürebilmek için maskeye olan hassasiyetimizin daha da ön planda olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Covid- 19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin, maske kullanımının 2022 yılının başına kadar devam etmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüşlerin hız kısmemesi için maske kullanımının ön planda olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tekin, "Maskenin hayatımızdan çıkması için henüz erken. Vaka sayılarında düşüş yaşansa bile sıfıra inmedi. Şu an mutasyonlu virüsün konuşulduğu dönemde maskenin hayatımızda olması olağan bir durum. DSÖ'nün açıkladığı gibi salgın, 2022'nin başına kadar devam edecek." dedi.

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