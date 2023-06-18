Naci Görür'ün önerdiği o sözler, Malatya için deprem açıklaması: Stresle yer yarıldı, deprem tutuldu!

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’da sık sık meydana gelen depremlerle ilgili açıklamada bulundu. “Dikkatli olmak lazım” diyerek uyaran Görür son depremlerin Kuzey ve Kuzey Batı'daki fay hatlarında stres oluşturmuş olabileceğini belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, “Malatya’lı komşularımla dertleşme” başlığı altında sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Malatya’da sürekli meydana gelen depremlerin “normal” olduğunu ifade eden Görür, “Bu büyüklükte depremler olur, sık olur. Büyük bir deprem geçirmiş bir kentte normaldir” dedi.

MALATYA SÜREKLİ SARSILIYOR

Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem hepimizi üzdü, canımızı yaktı. Canlarımızı yitirdik, yaralananlarımız oldu. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, tüm halkıma da baş sağlığı diliyorum. Devamlı bana yazıp fikrimi soruyorsunuz. Ben fikrimi söylüyorum ama okumayan, takip etmeyenler var ki tekrar tekrar soruyorlar.

Çoğu arkadaşlar yazıyor ‘Hocam, Malatya sürekli sarsılıyor’ diye. Bakıyorum bahsettikleri 2-3’lük depremler. Arkadaşlar, bu büyüklükte depremler olur, sık olur. Büyük bir deprem geçirmiş bir kentte normaldir."

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“ENERJİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞALDI"

"Malatya çevresinde enerji büyük ölçüde boşaldı" diyen Görür, "DAF üzerinde büyük depremler beklemiyoruz. Sadece Malatya’nın K ve KB’daki Malatya Fayı yöresinde dikkatli olmak lazım. Bu son depremler oraya da stres transfer etmiş olabilir. Bunu da net olarak bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

“YÖNETİCİLERDEN TALEP EDİN”

Görür, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yerel yetkililer gerekeni yapıyordur. Lütfen bizlere, deprem olacak mı? Ne zaman olacak diye sormayın. Doğru olan Malatya’yı deprem dirençli hale getirmektir. Bunun için ısrarcı olun, yöneticilerden, siyasilerden bunu talep edin.” (türkiyegazetesi)