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Biyografi Murathan Doruk Günal kimdir?
Biyografi

Murathan Doruk Günal kimdir?

Türk iş insanı Murathan Günal kimdir? İşte Murathan Günal'ın biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 10:59:00 -
Murathan Doruk Günal kimdir?

Ankara'da doğup büyüyen Murathan Doruk Günal, liseden birincilikle mezun oldu.

Mapa Grup'un Kurucusu ve Başkanı babası Mehmet Nazif Günal'ın çocukken ayda birkaç kez iş toplantılarına ve inşaat şantiyelerine götürdüğü Murathan Doruk Günal, 2003-2007 yılları arasında, New York'taki Columbia Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Lisans eğitimini tamamladı.

Dubai'ye küresel ekonomik krizden kısa bir süre önce taşındı ve Dubai'nin emlak ve inşaat piyasası, dünyanın en zorlu iş ortamlarından biri haline geldi.

Mapa Grup'un Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Genel Müdürü olarak, konut binaları ve otoyol inşaatı projeleri dahil olmak üzere, pek çok önemli projeyi başarıyla sonuçlandırdı. Önemli bir iş sahibinin yeniden yapılandırma sürecini ustaca yönetirken zorlu kriz döneminde şirketlerin nasıl ayakta tutulabileceğine dair önemli deneyimler edindi.

2011 yılında, İstanbul'a taşındı ve dünya genelindeki Mapa Grup iştiraklerinin her birinde daha geniş ölçüde yer almaya başladı. İstanbul Büyük Havalimanı ile ilgili İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'nin İcra Kurulu üyesi olarak atandı. Tüm teknik ve mali işlerin başında yer aldı. Ocak 2020'de Mapa Grup CEO'su olarak atandı.

Felsefe, tarih ve kurgusal olmayan konularla da ilgilenen Günal, yüzme ve su kayağı etkinliğinde de bulunuyor
Washington D.C.'deki Atlantik Konsey'de Direktör olarak görev yapmakta.
Murathan Doruk Günal Ocak 2020'den bu yana Mapa Grup CEO'su görevini yürütüyor.

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