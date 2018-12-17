MKE Ankaragücü, Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçına hazır17 Aralık 2018 Pazartesi 23:22
İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasında, Beştepe Tesisleri'nde Gençlik Geliştirme Direktörü Sadık İşcanoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yenilenme çalışması yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, antrenmandan önce kulüp başkanı Mehmet Yiğiner'in futbolcularla bir toplantı yaptığı belirtildi.
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