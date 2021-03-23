Mezar yeri fiyatları | Mezar fiyatları 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun

İstanbul’da mezar fiyatları kaç para? İstanbul Büyükşehir Beledyesi (İBB) Meclisi'nin aralık ayı bileşiminin son oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin 2021 yılı tarifeleri belirlendi. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmasına onay verildi. Buna göre İstanbul'da yeni mezarlık fiyatları şöyle:

Tek katlı lahit mezar 1600 liradan 1750 liraya, çift katlı lahit mezar 2 bin liradan 2 bin 200 liraya çıktı. Kabir nakli yer bedeli hariç 1800 liradan 2 bin liraya yükseldi.

Karacaahmet, Zincirlikuyu, Çengelköy, Nakkaştepe mezar fiyatları

Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy, Zincirlikuyu, Aşiyan'ın da aralarında bulunduğu 1. Grup mezarlıklarda yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 17 bin liradan 18 bin 700 liraya, boş mezar yeri bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya çıkarıldı.

Edirnekapı Şehitlik mezar fiyatları

Edirnekapı Şehitlik, Feriköy, Sütlüce, Emirgan'ın aralarında bulunduğu 2. Grup mezarlıklarda yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin liradan 7 bin 500 liraya, boş mezar yeri bedeli 14 bin liradan 15 bin liraya yükseldi.

Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci mezar fiyatları

Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci'nin aralarında bulunduğu 3. Grup mezarlıklarda 100 lira olan cenaze için yer bedeli değişmedi. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 2 bin 250 liradan 2 bin 500 liraya, boş mezar yeri 4 bin 500 liradan 5 bin liraya çıktı.

Köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu 4. grupta da cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kaldı. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, boş mezar yeri 2 bin 200 liradan 2 bin 400 liraya yükseldi. Azınlık mezarlarında cenaze için yer bedeli 500 lira olarak kaldı. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri 4 bin 400 liradan 4 bin 800 liraya, boş mezar yeri 7 bin 150 liradan 7 bin 800 liraya çıkarıldı.

İzmir mezar fiyatları

2021 mali yılı için belirlenen yeni tarifelere göre 2020 yılında gömüye açık mezarlarda 0-7 yaş grubu için lahitli mezar ücreti 150 liradan 200 liraya, 8 yaş ve üzeri mezar ücreti ise 300 liradan 400 liraya çıktı. YeniAsır’ın haberine göre, yine aynı tarifeye göre çift katlı kabir ücreti ise 1500 liradan 2 bin liraya yükselecek. 2 kişilik yapısız aile mezarı ücreti 3 bin lira iken bu rakam 1 Ocak'tan itibaren 3 bin 750 liraya yükseldi. 3 kişilik aile mezar yeri ücreti ise 18 bin liradan 22 bin liraya, 4 kişilik aile mezar ücreti ise 24 bin liradan 30 bin liraya çıktıı.

İzmir mezarlıkları

ALİAĞA MERKEZ MEZARLIĞI

AŞAĞI NARLIDERE MEZARLIĞI

AYRANCILAR MEZARLIĞI

BERGAMA MEZARLIĞI

BEYDAĞ MEZARLIĞI

BORNOVA YENİ MEZARLIĞI

BUCA GÖKDERE MEZARLIĞI

BÜYÜK ÇİĞLİ MEZARLIĞI

CENNET BAHÇESİ MEZARLIĞI

ÇAKABEY MEZARLIĞI

ÇAMDİBİ MEZARLIĞI

ÇEŞME MERKEZ

ÇEŞME MERKEZ MERZARLIĞI

DİKİLİ MEZARLIĞI

DOĞANÇAY MEZARLIĞI

DOĞANLAR MEZARLIĞI

ESKİ BALÇOVA MEZARLIĞI

ESKİ BORNOVA MEZARLIĞI

ESKİ BUCA MEZARLIĞI

ESKİ GAZİEMİR MEZARLIĞI

ESKİ URLA MEZARLIĞI

GÖLCÜKLER MEZARLIĞI

GÜZELBAHÇE MEZARLIĞI

GÜZELBAHÇE YELKİ

HACILARKIRI MEZARLIĞI

IŞIKKENT MEZARLIĞI

KARAAĞAÇ MEZARLIĞI

KINIK MEZARLIĞI

KİRAZ MEZARLIĞI

KOKLUCA MEZARLIĞI

MENDERES GÖRECE

MENEMEN MEZARLIĞI

ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI

PAŞAKÖPRÜ HIRİSTİYAN MEZARLIĞI

PAŞAKÖPRÜ MÜSLÜMAN MEZARLIĞI

PINARBAŞI MEZARLIĞI

SARNIÇ MEZARLIĞI

SOĞUKKUYU MEZARLIĞI

ULUKENT MEZARLIĞI

URLA GÜVENDİK

URLA İSKELE MEZARLIĞI

URLA ZEYTİNALANI MEZARLIĞI

UZUNDERE MEZARLIĞI

YAKAKÖY MEZARLIĞI

YENİ BALÇOVA MEZARLIĞI

YENİ BUCA MEZARLIĞI

YENİ GAZİEMİR MEZARLIĞI

YENİ HACILARKIRI MEZARLIĞI

YENİ TIRAZLI MEZARLIĞI

YENİ URLA MEZARLIĞI

YEŞİLYURT MEZARLIĞI

YUKARI NARLIDERE MEZARLIGI

YUKARI NARLIDERE MEZARLIGI

Samsun mezar ücretleri

Samsun'da Kıranköy Mezarlığı'nda ölmeden önce 'Aynı kişi en fazla 2 kişilik mezar yeri alabilir' ifadesiyle mezar başına 13 bin TL olması teklif edilmişti. Habergazetesi’nin haberine göre, Asri Mezarlığı aynı şekilde mezar yeri başına 15 bin TL oldu. Derecik Mezarlığı'nda 2. bölüm alanda cenaze yeri almak isteyen vatandaşlardan (cenaze olmadan) mezar yeri için adet başına 7 bin TL alınacak. Derecik'te 150 TL olan yetişkin mezar yeri, 2021 yılında 170 TL'ye çıkacak.

Bursa mezar fiyatları

Bursa mezarlık fiyatları tarife ücretleri şu şekilde:

Cenaze defin işlemleri

Evde vefat edenler defin için yapılacak işlemler

Vefat eden kişi için öncelikle ölüm raporu hazırlanır. Bu rapor, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden, sağlık ocağı doktorundan, resmi ve özel hastanelerden, tıp merkezlerinden, polikliniklerden, Alo 188 Cenaze biriminden veya herhangi bir doktordan resmi mühürle ve doktor kaşeli olarak tanzim edilir. Eğer bu rapor bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibi haricindeki diğer belirtilen yerlerden alınmışsa, gerekli görülmesi halinde belediye kurum tabibi tarafından onaylanır.

Hazırlanan ölüm raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi cenaze işleri şefliğine müracaat edilir. Burada görevliler tarafından defin ruhsatı (gömme izin belgesi) ve (cenaze başka bir yere nakledilecekse) nakil belgesi hazırlanır. Eğer ölen kişinin nüfus cüzdanı yoksa bu durumda ilçe Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kağıdı örneği getirilerek, işleminizi yaptırabilirsiniz.

Hastanede vefat edenlerin defini için yapılacak işlemler

Hastanede vefat olduğunda, gömme izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir. Hastane yetkilisinden alınan onaylı defin izin belgesi ile belediye müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır. Hastanede yatışı yapılmadan (Acil servis) vefat edenler için, doktor raporu ve nüfus cüzdanı aslı ile müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.

Adli tıp vakaları için defin işlemi

Belediyeler, sınırları içerisinde meydana gelmiş olan doğal (kalp krizi, kanser, yaşlılık vb. ) ölümlere defin ruhsatı vermek zorundadırlar. Ancak trafik kazası, zehirlenme, intihar gibi adli olaylarda ise savcılık tarafından gerekli araştırmaların yapılıp ondan sonra defin ruhsatı verilmesi gerekmektedir.

Tabibin cenazeyi gördüğü anda şüpheli bir durumla karşılaşması halinde, olayı savcılığa sevk etme yetkisi bulunmaktadır.

Cenazenin işlemleri yapıldıktan sonra, savcılık geçici defin ruhsatı hazırlar. Hazırlanan bu geçici defin ruhsatını görevli belediye yasal defin ruhsatına çevirir, daha sonra defin işlemleri yapılır.