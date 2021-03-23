Mezar yeri fiyatları | Mezar fiyatları 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun
Mezar fiyatları özellikle de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde cep yakıyor. Mezar yeri metropollerde bulmak çok zahmetli bir iş. Büyük şehirlerde boş mezar yeri olunsa bile mezar yeri fiyatı bir hayli yüksek olduğundan insanlar genellikle vefat eden yakınlarını memleketlerinde toprağa veriyor. Mezar ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun başta olmak üzere büyük şehirlerde ücretler sorgulanıyor. Peki mezar fiyatları ne kadar? İBB mezarlıklar Müdürlüğü mezar fiyatları 2021, Bursa mezar yeri fiyatları, Adana mezar yeri fiyatları, Ankara Karşıyaka bezer fiyatları. İşte mezar fiyatları 2021
İstanbul’da mezar fiyatları kaç para? İstanbul Büyükşehir Beledyesi (İBB) Meclisi'nin aralık ayı bileşiminin son oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin 2021 yılı tarifeleri belirlendi. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmasına onay verildi. Buna göre İstanbul'da yeni mezarlık fiyatları şöyle:
Tek katlı lahit mezar 1600 liradan 1750 liraya, çift katlı lahit mezar 2 bin liradan 2 bin 200 liraya çıktı. Kabir nakli yer bedeli hariç 1800 liradan 2 bin liraya yükseldi.
Karacaahmet, Zincirlikuyu, Çengelköy, Nakkaştepe mezar fiyatları
Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy, Zincirlikuyu, Aşiyan'ın da aralarında bulunduğu 1. Grup mezarlıklarda yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 17 bin liradan 18 bin 700 liraya, boş mezar yeri bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya çıkarıldı.
Edirnekapı Şehitlik mezar fiyatları
Edirnekapı Şehitlik, Feriköy, Sütlüce, Emirgan'ın aralarında bulunduğu 2. Grup mezarlıklarda yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin liradan 7 bin 500 liraya, boş mezar yeri bedeli 14 bin liradan 15 bin liraya yükseldi.
Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci mezar fiyatları
Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci'nin aralarında bulunduğu 3. Grup mezarlıklarda 100 lira olan cenaze için yer bedeli değişmedi. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 2 bin 250 liradan 2 bin 500 liraya, boş mezar yeri 4 bin 500 liradan 5 bin liraya çıktı.
Köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu 4. grupta da cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kaldı. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, boş mezar yeri 2 bin 200 liradan 2 bin 400 liraya yükseldi. Azınlık mezarlarında cenaze için yer bedeli 500 lira olarak kaldı. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri 4 bin 400 liradan 4 bin 800 liraya, boş mezar yeri 7 bin 150 liradan 7 bin 800 liraya çıkarıldı.
İzmir mezar fiyatları
2021 mali yılı için belirlenen yeni tarifelere göre 2020 yılında gömüye açık mezarlarda 0-7 yaş grubu için lahitli mezar ücreti 150 liradan 200 liraya, 8 yaş ve üzeri mezar ücreti ise 300 liradan 400 liraya çıktı. YeniAsır’ın haberine göre, yine aynı tarifeye göre çift katlı kabir ücreti ise 1500 liradan 2 bin liraya yükselecek. 2 kişilik yapısız aile mezarı ücreti 3 bin lira iken bu rakam 1 Ocak'tan itibaren 3 bin 750 liraya yükseldi. 3 kişilik aile mezar yeri ücreti ise 18 bin liradan 22 bin liraya, 4 kişilik aile mezar ücreti ise 24 bin liradan 30 bin liraya çıktıı.
İzmir mezarlıkları
ALİAĞA MERKEZ MEZARLIĞI
AŞAĞI NARLIDERE MEZARLIĞI
AYRANCILAR MEZARLIĞI
BERGAMA MEZARLIĞI
BEYDAĞ MEZARLIĞI
BORNOVA YENİ MEZARLIĞI
BUCA GÖKDERE MEZARLIĞI
BÜYÜK ÇİĞLİ MEZARLIĞI
CENNET BAHÇESİ MEZARLIĞI
ÇAKABEY MEZARLIĞI
ÇAMDİBİ MEZARLIĞI
ÇEŞME MERKEZ
ÇEŞME MERKEZ MERZARLIĞI
DİKİLİ MEZARLIĞI
DOĞANÇAY MEZARLIĞI
DOĞANLAR MEZARLIĞI
ESKİ BALÇOVA MEZARLIĞI
ESKİ BORNOVA MEZARLIĞI
ESKİ BUCA MEZARLIĞI
ESKİ GAZİEMİR MEZARLIĞI
ESKİ URLA MEZARLIĞI
GÖLCÜKLER MEZARLIĞI
GÜZELBAHÇE MEZARLIĞI
GÜZELBAHÇE YELKİ
HACILARKIRI MEZARLIĞI
IŞIKKENT MEZARLIĞI
KARAAĞAÇ MEZARLIĞI
KINIK MEZARLIĞI
KİRAZ MEZARLIĞI
KOKLUCA MEZARLIĞI
MENDERES GÖRECE
MENEMEN MEZARLIĞI
ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI
PAŞAKÖPRÜ HIRİSTİYAN MEZARLIĞI
PAŞAKÖPRÜ MÜSLÜMAN MEZARLIĞI
PINARBAŞI MEZARLIĞI
SARNIÇ MEZARLIĞI
SOĞUKKUYU MEZARLIĞI
ULUKENT MEZARLIĞI
URLA GÜVENDİK
URLA İSKELE MEZARLIĞI
URLA ZEYTİNALANI MEZARLIĞI
UZUNDERE MEZARLIĞI
YAKAKÖY MEZARLIĞI
YENİ BALÇOVA MEZARLIĞI
YENİ BUCA MEZARLIĞI
YENİ GAZİEMİR MEZARLIĞI
YENİ HACILARKIRI MEZARLIĞI
YENİ TIRAZLI MEZARLIĞI
YENİ URLA MEZARLIĞI
YEŞİLYURT MEZARLIĞI
YUKARI NARLIDERE MEZARLIGI
YUKARI NARLIDERE MEZARLIGI
Samsun mezar ücretleri
Samsun'da Kıranköy Mezarlığı'nda ölmeden önce 'Aynı kişi en fazla 2 kişilik mezar yeri alabilir' ifadesiyle mezar başına 13 bin TL olması teklif edilmişti. Habergazetesi’nin haberine göre, Asri Mezarlığı aynı şekilde mezar yeri başına 15 bin TL oldu. Derecik Mezarlığı'nda 2. bölüm alanda cenaze yeri almak isteyen vatandaşlardan (cenaze olmadan) mezar yeri için adet başına 7 bin TL alınacak. Derecik'te 150 TL olan yetişkin mezar yeri, 2021 yılında 170 TL'ye çıkacak.
Bursa mezar fiyatları
Bursa mezarlık fiyatları tarife ücretleri şu şekilde:
Cenaze defin işlemleri
Evde vefat edenler defin için yapılacak işlemler
Vefat eden kişi için öncelikle ölüm raporu hazırlanır. Bu rapor, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden, sağlık ocağı doktorundan, resmi ve özel hastanelerden, tıp merkezlerinden, polikliniklerden, Alo 188 Cenaze biriminden veya herhangi bir doktordan resmi mühürle ve doktor kaşeli olarak tanzim edilir. Eğer bu rapor bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibi haricindeki diğer belirtilen yerlerden alınmışsa, gerekli görülmesi halinde belediye kurum tabibi tarafından onaylanır.
Hazırlanan ölüm raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi cenaze işleri şefliğine müracaat edilir. Burada görevliler tarafından defin ruhsatı (gömme izin belgesi) ve (cenaze başka bir yere nakledilecekse) nakil belgesi hazırlanır. Eğer ölen kişinin nüfus cüzdanı yoksa bu durumda ilçe Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kağıdı örneği getirilerek, işleminizi yaptırabilirsiniz.
Hastanede vefat edenlerin defini için yapılacak işlemler
Hastanede vefat olduğunda, gömme izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir. Hastane yetkilisinden alınan onaylı defin izin belgesi ile belediye müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır. Hastanede yatışı yapılmadan (Acil servis) vefat edenler için, doktor raporu ve nüfus cüzdanı aslı ile müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.
Adli tıp vakaları için defin işlemi
Belediyeler, sınırları içerisinde meydana gelmiş olan doğal (kalp krizi, kanser, yaşlılık vb. ) ölümlere defin ruhsatı vermek zorundadırlar. Ancak trafik kazası, zehirlenme, intihar gibi adli olaylarda ise savcılık tarafından gerekli araştırmaların yapılıp ondan sonra defin ruhsatı verilmesi gerekmektedir.
Tabibin cenazeyi gördüğü anda şüpheli bir durumla karşılaşması halinde, olayı savcılığa sevk etme yetkisi bulunmaktadır.
Cenazenin işlemleri yapıldıktan sonra, savcılık geçici defin ruhsatı hazırlar. Hazırlanan bu geçici defin ruhsatını görevli belediye yasal defin ruhsatına çevirir, daha sonra defin işlemleri yapılır.