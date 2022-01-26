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Aktüel Memur-Sen’e 45 günde 60 bin 690 yeni üye
Aktüel

Memur-Sen’e 45 günde 60 bin 690 yeni üye

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yeni üye sayılarını, “Gücümüz özgürlüğümüz” ifadeleriyle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 22:56:00 -
Memur-Sen’e 45 günde 60 bin 690 yeni üye

YENİ AKİT  ANKARA

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sendikaya 45 günde 60 bin 690 yeni üye kaydı yapıldığını duyurdu.

Yeni üye kaydetmeye devam eden Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yeni üyelikleri gerçekleştiren teşkilatlarına teşekkür ederek, “İnatla değil, inançla… #Gücümüzörgütlülüğümüz demeye devam ediyor, örgütlü gücü büyütüyoruz. 1 Aralık-14 Ocak arası 45 günde 60.690 yeni üye ile örgütlü gücümüzü daha da artırdık. Sendikalarımızı/teşkilatlarımızı tebrik ediyor, yeni üyelerimize ‘aramıza hoş geldiniz’ diyorum.” ifadeleri ile yeni üyelere de ‘hoş geldiniz’ dedi.

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