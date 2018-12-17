0553 313 94 23

Medipol Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazır

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:38
Medipol Başakşehir, Adana Demirspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın Adana Demirspor ile iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Açıklamada, sakatlığı bulunan Alparslan Erdem'in kondisyoner eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:38
  1. Adana Demirspor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında karar verildi
    1. Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. İsrail askerleri Gazze sahilinde 2..
    4. Nijerya'da Boko Haram ile mücadele
    5. Uşak'ta yürüyüş
    6. Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
    7. "FETÖ mensupları, ihanetlerinin..
    8. Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Şam..
    9. Cami çıkışında silahlı saldırıya..
    10. Medipol Başakşehir, Adana Demirspor..
    11. İngiliz parlamentosunda Brexit..
    12. Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı
    13. FETÖ sanığı mahkemede kendini böyle..
    14. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    15. Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye..
    16. Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
    17. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    18. Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu..
    19. Taksiciyi başından vuran zanlı yakalandı
    20. Güney Afrikalı bakandan Bo Kaap..
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi