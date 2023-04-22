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Kadın - Aile

Maydanoz, limon, sarımsak kürü evde doğal! İbrahim Saraçoğlun'dan yeni açıklaması: Virüslere saldırı yapıyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-22 01:41:00 - 2023-04-22 01:47:05
Maydanoz, limon, sarımsak kürü evde doğal! İbrahim Saraçoğlun'dan yeni açıklaması: Virüslere saldırı yapıyor!

İbrahim Saraçoğlu’nun özel bir tarifi olan maydanoz, limon, sarımsak kürü kalp ve damar hastalıkları için mükemmel kürdür. Özellikle kalp damarlarına iyi geldiği için kalbin daha sağlıklı olmasını da sağlamaktadır. Ayrıca tarifi mutlaka reçetesine göre yapılmalı ve uygulanmalıdır. İnanılmaz faydaları olan maydanoz, limon, sarımsak kürünün faydaları nelerdir? maydanoz, limon, sarımsak kürü zayıflatır mı? maydanoz, limon kürünün faydaları nelerdir? İşte bu soruların yanıtı...

Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Faydaları Nelerdir?

Özellikle kan damarlarının içten yağ bağlamasına karşı mükemmel bir kürdür.
Ayrıca karaciğer yağlanmasını da ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede kalp krizi geçirmek riskini de azaltmaktadır.
Siroza yakalanma, fibroza yakalanma riskini de azaltmaktadır. Virüslere karşı savaşır
Damar sertliğine karşı koruyucudur.
Kalp damarlarını da açmaktadır.
Kalp damarlarının tıkanmasına yol açan yüksek kolesterolü de önlemektedir.
Kanın akışkanlığını da düzenleyen bir kürdür.
Kalp hastalıklarına karşı da korumaktadır.
Kalorisi düşük olduğu için ve tok tuttuğu için zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Yapılışı

12 adet taze maydanoz
1 diş sarımsak (Çin sarımsağı olmaz)
Yarım su bardağı su
2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı : Mutlaka robot ile yapılaması gerekir. Taze maydanozlar yıkayın ve robota atın el ile kopartmaya dikkat edilmelidir. Daha sonra taze sıkılmış limonun suyu ilave edin. Sonrasında bıçak ile 1 diş sarımsağı 3-4 parçaya bölün ve robotun içerisine atın. Sarımsaklarında taze olması çok önemlidir. Kalan yarım bardak suyu da üzerine ilave ettikten sonra çalıştırılmalıdır. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca çalıştırılmalıdır. Kıvamını aldıktan sonra bardağa konarak içilmelidir.
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Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürünün Kullanımı Nasıldır?

Mutlaka sabahları aç karnına uygulanmalıdır.
Her gün taze hazırlanmalıdır.
3 gün maydanoz, limon, sarımsak kürü olarak tüketilmelidir. 3 de maydanoz limon kürü olmalıdır. Daha sonra yine sarımsak uygulanmalıdır. Daha sonra 9 gün olunca 3 gün ara verilmelidir. Tekrardan 9 gün yapılmalıdır.
Toplamda ara hariç 18 gün yapılmalıdır.
18 günden sonra yıl içerisinde zaman zaman tekrar edilmelidir.
Fazla sarımsak tüketimi mide ağrısına sebep olabilmektedir. İçerisine fazladan bir şey eklenmemelidir.
Özellikle düşük tansiyonlu kişilerin bu kürü yapması sakıncalıdır
Hamilelik döneminde de uygulanması sakıncalıdır.

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