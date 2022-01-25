Marmaray ücretsiz mi? Marmaray ne zamana kadar ücretsiz olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marmaray ücretsiz mi?

Bakan Adil Karaismailoğlu açıklamasında "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir." dedi Şehir Hatları Vapurları'nda an itibariyle yaşanan bir sefer aksaması bulunmuyor ve seferler normal seyrinde yapılıyor.

Otogarlardan çıkışlar ne zaman?

İstanbul Harem, Esenler ve tüm cep otogarları yarın saat 09.00'a kadar çalışmayacak.

Tramvaylar çalışıyor mu?

İstanbul'da dün akşam duran ve sabah saatlerinde aksamalı işleyen tramvay hatları öğle saatlerinden itibaren sorunsuz çalışmaya başladı.

Kamu çalışanları izinli mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacağını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.