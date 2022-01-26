Marmaray bugün ücretsiz mi? Marmaray ne zamana kadar ücretsiz?

Marmaray ücretsiz mi sorusu ve çalışma saatleri araştırılan konulardan biri oldu. TCDD Marmaray çalışma saatleri, toplu taşımayı kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatılmıştı. Metro İstanbul A.Ş.'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kar yağışının etkili olması ile beraber İstanbul’da ulaşım olumsuz etkilendi. Vatandaşlar ulaşımda mağduriyet yaşamamak için Marmaray’ı tercih ediyor. Peki, Peki, Marmaray ücretsiz mi, Marmaray ne zamana kadar ücretsiz? taşımaya yoğun ilgi gösteriyorlar. Konu ile ilgili açıklama Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarafından yapıldı.

Marmaray bugün ücretsiz mi?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri perşembe günü sabaha kadar ücretsiz hizmet verecektir." açıklamasını yaptı. TCDD ise, ‘İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir.’ açıklamasında bulundu.