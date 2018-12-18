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Manchester United'in eski futbolcusu, ölü bulundu

﻿Manchester United Akdemisinin eski futbolcularından Michael Jones'un, tatil için gittiği İspanya'da feci bir kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

18 Aralık 2018 Salı 15:37
Manchester United'in eski futbolcusu, ölü bulundu

Manchester United Akademisinin eski futbolcusu 21 Yaşındaki Michael Jones, arkadaşlarıyla gittiği İspanya tatilinde başına gelen feci kaza sonrası yaşamını yitirdi. Jones, 3metre yükseklikten demir parmaklıkların üzerine düştü ve hayatının kaybetti.

Jones, geçtiğimiz temmuz ayında da arkadaşlarıyla gittiği bir partide sarhoş olana kadar eğlenmiş, sonrasında ise kendini bir odaya kilitlemişti. Jones'u daha sonra arkadaşları bulmuştu. Kanında 192 miligram alkol çıkan Jones'un vücudunda da çok sayıda yara izi olduğu saptanmıştı.

(Fanatik)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:37
  1. Manchester United
  2. Michael Jones
  3. ölü bulundu
  4. Manchester United'in eski futbolcusu ölü bulundu

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