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Otomotiv Makyajlı Volkswagen T-Roc Türkiye’de
Otomotiv

Makyajlı Volkswagen T-Roc Türkiye’de

Volkswagen, kompakt crossover modelinin başarı öyküsünü devam ettiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 22:44:00 -
Makyajlı Volkswagen T-Roc Türkiye’de

2017 yılı sonundan bu yana, tüm dünyada 1 milyonu aşan satış adedine ulaşan T-Roc, yeni iç ve dış tasarım detayları, ilerici teknolojileri ve yeni nesil sürüş asistan sistemleri ile özgüven tazeliyor. Türkiye’de pazara sunulduğu 2019 yılından bu yana yaklaşık 18 bin 700 adet satış rakamına ulaşan T-Roc, bu performansıyla Volkswagen ürün gamı içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ve markanın SUV stratejisini doğruluyor. Yeni T-Roc, 1.5 litre TSI 150 PS 7 ileri DSG motor seçeneği ve 3 farklı donanım paketiyle 644 bin 400 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla Mart ayından itibaren Volkswagen Yetkili Satıcılarında yerini aldı.

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