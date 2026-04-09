Lübnan'da siyonist katliamın bilançosu!

İsrail tarafından ateşkese rağmen Lübnan’a düzenlenen yoğun saldırılarda 254 kişi şehit oldu.

Lübnan, ateşkese rağmen düzenlenen yoğun hava saldırılarıyla sarsıldı. Soykırımcı israilin kısa süre içinde gerçekleştirdiği bombardımanda en az 254 kişi şehit oldu, 1165 kişi yaralandı.

Saldırılar başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin güney bölgeleri ve Bekaa Vadisi’ni hedef aldı. Yetkililer, enkaz altında kalanların bulunmasıyla can kaybının daha da artmasından endişe edildiğini belirtti.

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde, yalnızca 10 dakika içinde 100’den fazla noktanın hedef alınmasının saldırının boyutunu gözler önüne serdiği vurgulandı. Bazı Batılı medya organları, bu saldırıyı mevcut çatışma sürecinin en büyük hava saldırılarından biri olarak nitelendirdi.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Lübnan'da aralarında 130 çocuğun da bulunduğu 1700'den fazla kişi şehit oldu.

Nüfusun beşte birine tekabül eden 1,2 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Okulların sığınaklara dönüştürüldüğü ülkede, birçok aile sokaklarda veya araçlarında yaşam mücadelesi veriyor.

