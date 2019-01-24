Lise öğrencisinden tüccar Yılmaz Özdil'e ilginç tepki!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabını 2500 TL fiyatla satışa sunmasına tepkiler sürüyor. Lise öğrencisi Ata Mollaoğlu, Mustafa Kemal'in ticarete alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak İstiklal Caddesi'nden geçen vatandaşlara harçlıklarından biriktirerek aldığı 57 adet 'Nutuk' kitabını ücretsiz olarak dağıttı.

"Mustafa Kemal ticarete alet edilmemeli"

Mustafa Kemal'in ticarete alet edilmemesi gerektiğini belirten Ata Mollaoğlu, "Mustafa Kemal kitabının 2 bin 500 lira karşılığında satılmasını absürt buldum. Ben de Mustafa Kemal'in bizzat kendisi tarafından yazılan 'Nutuk' kitabını vatandaşlara dağıtmaya karar verdim. Mustafa Kemal'in ticarete alet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim buna karşı tepki göstermemiz gerekmektedir. Bir insan eğer 9 doğru 1 yanlış yapıyorsa, bu yanlışı yüzüne söylemek gerekir. Bir insan 9 yanlış 1 doğru yapıyorsa, o doğruyu da söyleyeceksiniz. Biz bunları yapmazsak vah bu ülkenin haline" ifadelerini kullanarak yaşanan duruma tepki gösterdi.

"2 bin 500 liraya satılması kabul edilemez"

Bir öğretmen ise, "Öğretmenim, polemiğe neden olan insanda kendisini cumhuriyetçi ve aydın geçinen bir kişi. Bu kadar yüksek bir fiyatla kitap satması bence uygun değil. Bu kitabın 2 bin 500 liraya satılması kabul edilemez." şeklinde konuştu.