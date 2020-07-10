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Medya

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir, kaç yaşındadır? Nizam-i Alem dizisi eylül ayında Trt 1 ekranlarında olacak. Son olarak Trt 1 için Kuşlarla Yolculuk dizisini çeken Akli Filmin yapımcılığını üstlendiği Nizam-i Alem dizisi Selçuklu dönemini anlatan çok önemli bir baş yapıt olacak. Yeni yayın döneminde TRT 1’de ekrana gelecek olan dizinin başrol oyuncuları Leyla Lidya Tuğutlu, Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Sevda Erginci, rolleri için mesaiye başladı. Peki, Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-07-10 22:53:00 -
Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Leyla Lydia Tuğutlu kimdir?

Leyla Lydia Tuğutlu (d. 29 Ekim 1989, Berlin) Türk oyuncu.

Berlin'de doğdu. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladı. Konservatuvar da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bıraktı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Cast çalışmaları dijital ortamda devam eden Nizam-i Alem dizisi Trt 1’in 2020 2021 yeni sezonunda ki dört tarihi dizisinden biri olacak. Trt 1 yeni sezon için Barbaros ve Mevlana dizileri için hazırlıklarını sürdürüyordu; şimdi de Nizam-i Alem dizisi için çalışmalar başladı. Hali hazırda bir de tarihi dizi Payitaht Abdülhamid çekilmeye devam edecek.

Selçuklu dönemindeki taht kavgalarını anlatan ‘Nizam-ı Alem’ dizisinin çekimleri başlıyor. Yeni yayın döneminde TRT 1’de ekrana gelecek olan dizinin başrol oyuncuları Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Leyla Lidya Tuğutlu ve Sevda Erginci, rolleri için mesaiye başladı. Kılıç ve binicilik eğitimi almaya başlayan oyuncular, haftanın altı günü, günde beş saat çalışıyor. Eğitimlerini ise dünyaca ünlü “Stunts Nomad” ekibinden alıyorlar.

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