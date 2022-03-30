Lerzan Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu’nun hayatı ve şarkıları dizi ve filmleri...

İbrahim Tatlıses hazırlayıp sunduğu İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Ayta Sözeri, Serdar Ortaç, Lerzan Mutlu, Saba Tümer, bulunuyor. İzleyiciler de Lerzan Mutlu'nun kim olduğunu, nereli olduğunu, şarkılarını, dizi ve filmlerini merak etmeye başladı. Peki Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu nereli kaç yaşında? Lerzan Mutlu hangi şarkıları var? İşte Lerzan Mutlu'nun hayatı, biyografisi.

Lerzan Mutlu kimdir?

Şarkıcı Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Kolejinde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi neticesinde vefat etti.

Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri geldi. Konservatuarın imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak "Hayat Üniversitesi"ni tercih etmiştir.

Lerzan Mutlu şarkıları hangileri?

Lerzan Mutlu,2005 yılında "Asla Unutma" adlı televizyon dizisinde rol aldı. Lerzan Mutlu bir dönem Beyaz TV'de "Söylemezsem Olmaz" programının sunuculuğunu üstlenmişti. Son olarak ise Lerzan'la Çok Mutlu programını yapmıştır.

2001 - Karabüyü

2004 - Yar Dediğin Arar

2006 - Tam İsabet

2009 - Zirve

2011 - Kibrit (Single)

2013 - Oyuncu (Single)

2014 - Kahraman (Single)

Lerzan Mutlu hangi dizi ve filmde oynadı?

2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)

2006 - Felek Ne Demek? (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)

2001 - Tuzu Kurular (TV Dizisi)