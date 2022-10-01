Labirent: Alev Deneyleri konusu nedir?! Labirent Son İsyan filmi konusu nedir? Labirent oyuncuları kimler? Labirent 3 - Labirent 4. konusu

Genç oyuncu kadrosu ve bilim kurgu türü olmasıyla izleyiciyi heyecanlandıran film, birçok sinemasever tarafından araştırılıyor. İşte Labirent: Alev Deneyleri filmi hakkında merak edilenler..

2018 yılında vizyona giren bilimkurgu- aksiyon filmi Labirent: Son İsyan bugün televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Film, Maze Runner: The Death Cure adlı romanından uyarlanıyor ve filmin senaryosunu T.S. Nowlin kaleme almıştır. Peki Labirent Son İsyan filmi konusu nedir?

LABİRENT: SON İSYAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları, organizasyonun peşine düşer.

LABİRENT: SON İSYAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin yönetmenliğini Wes Ball üstlenirken, oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dylan O'Brien,

Ki Hong Lee,

Kaya Scodelario,

Thomas Brodie-Sangster.

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ, TÜRÜ NE?

Filmin IMDb puanı 6.3\10 olarak karşımıza çıkıyor. Film aksiyon, bilim kurgu ve gerilim türlerini barındırıyor.

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda 36 yaşındaki Wes Ball oturuyor. Yönetmeni üne kavuşturan ilk filmde aynı serinin 1.filmi olan Labirent: Ölümcül Kaçış filmidir.

Labirent 2 ne anlatıyor?

Görsel sonucu

Özet. 2014 tarihli roman uyarlaması bilimkurgu aksiyonu Labirent: Ölümcül Kaçış'ın devamı olan filmde, kapana kısıldıkları Labirent deneyinden kurtulmayı başaran gençleri bu sefer dış dünyada hiç de ummadıkları tehlikeler bekliyordur.

Labirent 3 ne anlatıyor?

Özet. Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D. 'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.

Labirent 3 sonu nasıl bitiyor?

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D. 'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir.

Labirent 4 neyi anlatıyor?

İki genç, hayatta kalmayı başarabilirlerse insanlığın geri kalanını kurtarmanın bir yolunu bulabileceklerine de ikna olurlar. Çünkü bu yeni, yıkılmış dünyada her yaşamın bir bedeli vardır. Ve bazıları için ölünüz, dirinizden daha değerlidir. Son aslında sadece bir başlangıçtır.

Labirent yenisi ne zaman çıkacak?

27.05.2021 Filmin Türkçe adı Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası olarak belli oldu. 01.02.2021 Vizyon tarihi 07.01.2022 olarak değişti. 04.12.2020 Filmin tarihi ertelendi ve belirsiz olarak değişti. 09.03.2020 Vizyon tarihi 01.01.2021 olarak değişti. Yeni film için açıklama yok.