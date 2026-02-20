Küçükçekmece'de feci kaza! Demir yığınına dönen araçlardan sağ çıktılar!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İstanbul’un can damarı D-100 kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen feci kaza, yürekleri ağza getirdi. Topkapı istikametinde seyreden iki otomobilin Küçükçekmece mevkisindeki yan yol ayrımında çarpışması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, araçlar içinde can pazarı yaşandı.

Küçükçekmece'de 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

D-100 kara yolu Topkapı istikametinde seyir halinde olan 34 TK 8258 plakalı otomobil ile 34 JV 9448 plakalı otomobil, Küçükçekmece mevkisinde yan yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

 

Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

