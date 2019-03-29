Korkuteli’nde kaçak içki ve eşofman ele geçirildi
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol aramasında 12 adet kaçak içki ile 51 adet eşofman takımı ele geçirdi.29 Mart 2019 Cuma 17:48
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol aramasında 12 adet kaçak içki ile 51 adet eşofman takımı ele geçirdi. Şüphelilere yasal işlem uygulandı.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Korkuteli-Antalya Karayolunun Datköy arama noktasında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan incelemede 12 adet Bulgar viskisi ile 51 adet eşofman takımı ele geçirildi. Kaçak Viskiler ile eşofmanlara el konulurken, olayla ilgili U.Y ile E.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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