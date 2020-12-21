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Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri 14 isyancıyı öldürdü
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri 14 isyancıyı öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:12:22 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleri 14 isyancıyı öldürdü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Beni eyaletinde isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 14 isyancı öldürüldü.

Beni Bölgesi Askeri Operasyonlar Şefi General Peter Cirimwami, yaptığı açıklamada, KDC'nin doğusu Beni eyaletinin Kifrere mevkisinde güvenlik güçleri ile Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isyancı grubu üyeleri arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada, ADF grubu üyesi 14 isyancının öldürüldüğünü bildiren Cirimwami, çok miktarda askeri mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Cirimwami, bölgedeki operasyonların son isyancı öldürülene kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi'nin bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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