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Aktüel Kocaeli'de bir kişi yangın çıkan evden kurtarmaya çalıştığı eşiyle birlikte yaralandı
Aktüel

Kocaeli'de bir kişi yangın çıkan evden kurtarmaya çalıştığı eşiyle birlikte yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:47:34 -
Kocaeli'de bir kişi yangın çıkan evden kurtarmaya çalıştığı eşiyle birlikte yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, tek katlı evde çıkan yangında kurtarmaya çalıştığı eşiyle birlikte yaralandı.

Adil Şahin'e ait Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki evin çatı katında bulunan ardiye odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin bildirmesi üzerine eve itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler çatı katını saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Adil Şahin, evde mahsur kalan eşi Zeliha Şahin'i kurtarmak için çatı katına çıktı. Eşini alevlerin arasından çıkaran adamın kafasında, eşinin de ellerinde yanıklar oluştu.

Yaralanan Şahin çiftine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın nedeniyle evin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

- "Kızların çeyizleri yandı"

Adil Şahin, gazetecilere, akşam yemeği için hazırlanırken eşinin bağırdığını söyleyerek, "Koştuk, yukarıda bir şeyler oluyor, bir baktım ki karşı tutuşmuş. Alt taraftan damat korktu, uşaklar korktu. Kızların çeyiz eşyaları vardı, onlar yanıyordu. Eşimi kurtarmak için ateşin içinden geçtim, aldım onu. Ateş yüzümüze gelmesin diye kafamı eğerek alevlerin içinden geçerken başımda yanıklar oluştu." şeklinde konuştu.

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