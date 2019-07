KKTC'de binlerce öğrenci denklik mağduriyeti yaşıyor! ‘Beni uyarsalardı Türkiye'de okurdum’

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere yatay geçiş yaparak bölümlerinden mezun olan öğrencilerin 'denklik mağduriyeti' devam ediyor.

'Uygulama 2011'den beri aynı'

Art arda gelen şikayetlerden sonra kamuoyu oluşunca YÖK tarafından geçtiğimiz hafta bir açıklama yapılarak şu ifadeler kullanılmıştı:

"Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, 2011'de yürürlüğe giren anlaşma gereği, ÖSYM tarafından KKTC'deki üniversitelere yerleşen öğrencilerin diplomaları, denklik işlemine tabi olmaksızın YÖK tarafından doğrudan tanınır. Ancak KKTC'deki üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştiği üniversiteler ve programdan mezun olanların dışında kalan bütün diploma sahipleri (yatay geçiş yoluyla program ve/veya üniversite değişikliği yapanlar dahil) anlaşma gereğince denklik sürecine tabi tutulur."

YÖK'ün açıklamasına göre; yatay geçiş yapanlara yönelik 2011 yılından beri denklik işlemi istendiği söylense de binlerce öğrenci bu konuda YÖK ya da yerleştikleri üniversite yönetimi tarafından uyarılmadıklarını söylüyor.

Öğrenciler tam aksini iddia ediyor

Yeniakit.com.tr'ye konuşan öğrenciler, bu yıldan önce kendi şartları ile eşit koşullarda mezun olanların da denklik işlemine tabi tutulmadıklarını ve uygulamanın bu yıl başladığını belirttiler:

Ali İhsan Ünver / Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu

'Uygulama geriye dönük başladığından mağdur oldum'

"Bu yıl Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra YÖK tarafından denklik almak zorunda olduğumuz belirtildi. Gerekçe olarak ise daha önceden Lefke Avrupa Üniversitesi'ne yatay geçişle kayıt yaptırmamız gösterildi. Ben 2015- 2016 egitim yılında ÖSYM tarafından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji bölümüne yerleştirildim ve aynı yılın ara döneminde YÖK'ün tanıdığı bir hak olan ek madde 1 (ÖSYM Puanı) ile yine aynı okulda program değiştirip Hukuk Fakültesine yatay geçiş yaptım. 2016 -2017 eğitim yılında ise ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan diğer bir KKTC üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesine YÖK'ün mevzuatına uygun olarak not ortalamam ile yatay geçiş yaptım. Bu KKTC üniversitelerini tercih ederken ve daha sonradan yatay geçiş yaparken herhangi bir denklik sorunu olmadığını belirten YÖK, daha sonradan geriye dönük olarak böyle bir uygulama başlattı. Daha önceden YÖK tarafından böyle bir denkliğin olduğu hususunda bilgilendirme yapılsaydı ben ve benim gibi binlerce arkadaşım yatay geçiş yapmazdı ve bırakın yatay geçişi KKTC üniversitelerini tercih dahi etmezdi."

Mustafa Emre / Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu

'Beni uyarsalardı Türkiye'de okurdum'

"LYS sınavı ile Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleştirildim. Daha sonra ÖSYM mevzuatı ile tanınmış olan Merkezi Yerleştirme Puanı'nı kullanarak Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yaptım. Yatay geçiş yaparken Yök denklik işlemine tabi olmadığımızı, bizlerin ÖSYM ile yerleştirildiğini belirtti. Nitekim bizden önce mezun olanlar da yıllardır denklik işlemine maruz kalmadı. Bizler Kıbrıs’ı fiyat uygunluğu nedeniyle tercih ettik. Böyle bir durumun var olduğunu bilsek Türkiye'de okurduk ki böyle bir durumda yoktu. Biz yargı yoluyla hakkımızın alacağımıza eminiz. Ancak bu sadece zaman kaybı olur. YÖK'ün böyle hukuksuz uygulamalar yaparak kurumu itibarsızlaştırmasına da anlam veremiyoruz."

Necdet Gökçe / Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu

'Denklik almadan staja bile başlatmıyorlar'

"2015 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden, Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'ne Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yaptım. Beni ÖSYM yerleştirdi. Bu sene çıkan karara göre Kıbrıs'a yapılan tüm yatay geçişlerde denklik ve denklik başvurusuna tabi tutulacağımız kararı çıktı. Şu an E-Devlet ve ÖSYM'de güncel öğrenciliklerimiz yok. Gittiğim her yerde bu durumla alakalı sorun yaşıyorum. Bizlere verilen bu hakkı kullandığım ve puanımla ÖSYM tarafından yerleştirildiğim halde şu an bu sorunların içindeyim ve mezun olunca denklik sınavlarına tabi tutuluyorum. E-Devlet üzerinde mezuniyet sorguladığımda 'denklik sürecine tabisiniz.' yazıyor. Özetle aynı sıradan mezun olduğum arkadaşlarım gittiler barolarda stajlarını başlattılar. Bizi denklik almadan staja bile başlatmıyorlar."