Kızaklama nedir, nasıl önlenir? Araçlarda kızaklama neden olur? Araç kızaklama halindeyken ne yapılır?

Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık, geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Ahmet Çalık’ın yaptığı kaza görüntülerinde, Çalık’ın aracının düz yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı görülüyor. Kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yok ama uzmanlar bir noktayı vurguluyor: Aquaplaning-Hydroplaning (Kızaklama).

Kızaklama nedir?

Su birikintisine hızla girilmesi sonucu aquaplaning yani kızaklama meydana gelir. “Diş derinliği azalmış ve sertleşmiş lastiklere sahip bir arabanın buzda kösele ayakkabı giymiş insandan farkı yoktur” diyen uzmanlar uyarıyor: Lastik basıncı yanlış ve diş derinliği azalmış lastiklerin suda kızaklama yapma ihtimali çok daha yüksektir. Lastikleriniz ıslak havada yere daha zor tutunacağı için daha yumuşak frene basma tarzı tercih edin. Sert direksiyon hareketleri kayma ihtimalini artıracaktır. Öndeki araç ile güvenli bir seyir ve fren mesafesi bırakın.

Kızaklama nasıl önlenir?

Araçlarda kızaklamanın önüne geçmek için şunlara dikkat edilmesi gerekiyor.

Su birikintilerine mutlaka düşük hızla girilmelidir.

Ani ve sert direksiyon hareketleri yapılmamalıdır.

Başka bir aracın ardında bıraktığı lastik izlerinden su birikintisine girmek etkiyi azaltır.

Yönlü lastikler suyu daha iyi tahliye eder.

Yeni ve diş derinliği iyi lastikler kullanılmalıdır.

Lastiklerinizin basıncı çok fazla yada çok az olmamalıdır.

Yağışlı havalarda cruise control yani hız sabitleme sistemi kullanmayınız.

Direksiyon daha kontrollü bir şekilde tutulmalıdır.