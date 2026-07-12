Kirli oyunu bozulan Trump’tan İran'a haddini aşan sözler! ‘Çok kötü ve hasta ruhlu insanlar’

ABD ile varılan kusursuz nükleer anlaşmadan bir saat sonra İHA ile gemi vurarak Washington’ı çıldırtan İran’a tepki gösteren Trump, "Dün gece onları fena bombaladık, bunlar çok kötü ve hasta ruhlu insanlar" diyerek sıcak çatışmanın fitilini ateşledi

NBC televizyon kanalına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın hala açık olduğunu söylerken Tahran yönetimini eleştirdi. Dün bir anlaşmaya vararak masadan ayrıldıklarını ifade eden ABD Başkanı, hemen sonra İran'dan bir drone saldırısı geldiğini söyledi.

Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha en üst seviyeye çıktı. ABD, son günlerde gerçekleştirdiği saldırılarını sürdürürken İran da Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldı.

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

NBC kanalındaki "Meet the Press" programına telefonla bağlanan Trump, İran'ı sert sözlerle hedef aldı

"HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK"

"Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" demesine rağmen İran’a tepki gösteren Trump, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları fena bombaladık.

Onlar çok ama çok kötü ve hasta ruhlu insanlar." ifadelerini kullandı.

"DÜN BİZİM AÇIMIZDAN KUSURSUZ BİR ANLAŞMAYI KABUL ETTİLER"

Tahran ile temasların devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı, "Son birkaç gündür onlarla görüşmeler yapıyorduk. Dün bizim açımızdan kusursuz bir anlaşmayı kabul ettiler.

Nükleer program yok, hiçbir şey yok. Her şeyden vazgeçtiler." dedi.

"BİR SAAT BİLE GEÇMEDEN GEMİYE SALDIRI DÜZENLEDİLER"

Ancak daha sonra İran'ın anlamlandıramadıkları müzakere stratejisinin devreye girdiğini vurgulayan Trump, "Ancak odadan çıktıktan sonra, daha bir saat bile geçmeden insansız hava aracı (İHA) ile bir gemiye saldırı düzenlediler.

Ben de ‘Siz gerçekten hasta insanlarsınız’ dedim. İşte durum bu." diye konuştu.

SICAK ÇATIŞMA YENİDEN BAŞLADI

Trump, NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada ateşkesin bittiğini söylemiş, bunun peşi sıra İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlatılmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'a ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğu belirtilmişti.

İRAN 'SAVAŞA HAZIRIZ' MESAJI VERDİ

Öte yandan İran cephesinden yapılan açıklamalarda ise kullanılan sözlerin anlaşmanın açık bir ihlali olduğuna dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra kendilerinin de yeni bir çatışma konusunda herhangi bir çekinceleri olmadığı duyuruldu.