Kiralama sektöründen yılın ilk 9 ayında 22.1 milyarlık yatırım

Rapora göre operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk dokuz aylık döneminde 22 milyar 100 milyon TL’lik yatırım yaparak 44 bin 500 taşıtı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 72 milyar 100 milyon TL’ye, toplam araç sayısı ise 239 bin 700’e ulaştı.

Rapora göre Renault yüzde 22.7 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Sektörün araç parkının yüzde 50.5’i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26.9 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 13.2 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2.9 olan hafif ticari araçların payı ise 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde yüzde 5.8’e yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkatleri çekti.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici “İlk 9 ayda hem kısa hem de uzun dönemli araç kiralamadaki talebe rağmen tedarikte yaşanan aksaklıklar araç kiralama şirketlerinin ihtiyaç duydukları taşıtlara erişmelerini zorlaştırdı. Buna karşın 2022 yılının ilk dokuz ayında operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında küçük de olsa yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiğini gördük. Araç bulunurluğu ve finansman olanaklarına bağlı olarak sektörümüzün 2022 yılını 2021 yılına göre bir miktar büyüme ile kapatacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.