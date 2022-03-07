Kia’da bahar fırsatları başladı

Kia, mart fırsatları çerçevesinde Stonic (1.0 MT), Rio, Bongo, Ceed ve XCeed modellilerinde sunduğu avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri shoowroomlarına davet ediyor.

Yüksek bagaj kapasitesi, modern ve yenilikçi çizgileriyle fark oluşturan Rio ve rekabetçi yakıt tüketimiyle C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed meraklılarıyla buluşuyor.

Yüksek yük kapasitesi, güçlü motor seçeneği ve aerodinamik yapısıyla KOBİ’lerin vazgeçilmez tercihi Bongo ve B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla farklılaşan Stonic’in 1.0 MT versiyonu ve etkileyici tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken SUV modeli XCeed ise heyecan tutkunlarına sesleniyor.