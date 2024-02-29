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Yaşam Kelebekler o nehrin kıyısını mesken edindi!
Yaşam

Kelebekler o nehrin kıyısını mesken edindi!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 10:02:00 -
Kelebekler o nehrin kıyısını mesken edindi!

Rengarenk görüntüleriyle her zaman ilgi çeken kelebekler, Gediz Nehri kıyılarını adeta kendilerine mesken edindi.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/kelebekler-o-nehrin-kiyisini-mesken-edindi-77558

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