Kayak merkezi Ekrem İmamoğlu'nun ayağına geldi! Görüntüler gündem oldu
Fatih Işık İsimli vatandaş, karlar kaplanan yolda Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gitti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri izleyen bazı vatandaşlar, "Ekrem İmamoğlu'nun tatile gitmesine gerek kalmadı, kayak merkezi ayağına geldi" yorumları yaptı. Öte yandan görüntülerde bazı vatandaşların ambulans ittiği görüldü.
Fatih Işık isimli vatandaş İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar'dan Firüzköy'e kadar kayak yaparak gitti.
Işık o anları sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı:
"Avcılar’dan Firuzköy’e kayarak gittim.
Bunun Atlı kayak versiyonunu yapayım mı ? Yorumda isteyen çok olursa tabi.
Kuzenler aradı. Firuzköy'de kayacağız gel dediler. Araba gelmiyor nasıl geleyim dedim. Düşünürken bir an iç sesim "kayarak git" dedi.
İstanbul'u Uludağ’a çeviren yetkililer teşekkürler☺️"
Ambulans iten vatandaşlar görüntülere takıldı
Öte yandan görüntülerde bazı vatandaşların kara saplanan ambulansı ittirdiği görüldü.