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Aktüel Katar'a yönelik finansal saldırıda BAE Veliahtı başrolde iddiası
Aktüel

Katar'a yönelik finansal saldırıda BAE Veliahtı başrolde iddiası

Bloomberg'in "Havilland Bank'da Abu Dabi'nin Veliaht Prensi 'patron' olarak biliniyordu" başlıklı haberinde, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Lüksemburg merkezli banka arasındaki yakın ilişkiler ortaya konuldu - Haberde, 2017'de Katar'ın finansal piyasalarına yönelik saldırıya ilişkin Havilland Bank tarafından hazırlanan planın arkasında Al Nahyan'ın olduğu iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:09:36 -
Katar'a yönelik finansal saldırıda BAE Veliahtı başrolde iddiası

WASHINGTON (AA) - Lüksemburg merkezli Havilland Bank'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a özel muamelede bulunduğu ve bankanın 2017'deki Körfez Krizi'nde Katar'a yönelik finansal saldırı planında Al Nahyan ile beraber çalıştığı iddia edildi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg tarafından yayımlanan "Havilland Bank'da Abu Dabi'nin Veliaht Prensi 'patron' olarak biliniyordu" başlıklı haberde, Al Nahyan ile Lüksemburg merkezli Havilland Bank yönetimi arasındaki özel ilişkiye dikkatler çekildi.

Bloomberg tarafından incelenen e-postalar, dokümanlar ve resmi kayıtlar, Havilland Bank'ın sahibi İngiliz David Rowland'in İngiltere Prensi Andrew'un yanı sıra BAE Veliaht Prensi Al Nahyan arasındaki yakın ilişkileri de ortaya koydu.

- Katar'a yönelik finansal saldırı planı

Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Havilland Bank'ın yöneticilerince "patron" olarak anıldığı ve bankanın karar alma mekanizmasında önemli bir rol oynadığı iddia edilen haberde, Katar'ın Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır tarafından ekonomik ablukaya alındığı 2017'de finansal piyasalarına yönelik banka tarafından hazırlanan saldırı planının da arkasında Veliaht Prens'in olduğu aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD büyükelçisine ait bir e-posta hesabında ortaya çıkan planın, tahvil ve türev işlemlerde yapılacak manipülasyonla Katar'ın para birimi Katar riyaline saldırıyı kapsadığı kaydedildi.

Eski bir Havilland Bank analisti tarafından hazırlanan planın sunumunda, Katar'ın döviz rezervlerini tüketmeye ve hükümeti yoksullaştırmaya yönelik tavsiyelerin sıralandığı belirtildi.

- Ekonomik ablukanın ardından Katar Merkez Bankası inceleme başlatmıştı

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye siyasi ve ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar Merkez Bankası ise 2017 yılı sonunda Doha'ya karşı olan ülkelerin ekonomiye zarar verme hedefiyle döviz ve tahvil piyasalarında manipülasyonlar yürüttükleri suçlamasıyla hukuki inceleme başlatmıştı.

Katar hükümeti, geçen yıl Suudi Arabistan'dan Samba Bank, BAE'den First Abu Dhabi Bank ve Lüksemburg'tan Havilland Bank'a "dış piyasalarda Katar riyalini manipüle ederek zarar verdikleri" gerekçesiyle Londra ve New York'ta dava açmıştı.

Bu kapsamda, Havilland Bank'ın New York'taki döviz platformlarında hayali ve düşük teklifler sunarak Katar riyalini önemli piyasalarda zayıflatmak için bir plan geliştirdiği ileri sürülmüştü.

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