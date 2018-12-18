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Kasımpaşa, kupada tur için sahaya çıkıyor

- Lacivert-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın Menemen Belediyespor'u ağırlayacak

18 Aralık 2018 Salı 09:33
Kasımpaşa, kupada tur için sahaya çıkıyor


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Kasımpaşa, yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İzmir'de oynanan turun ilk maçını Özgür Çek ve Veysel Sarı'nın golleriyle 2-1 kazanan Kasımpaşa, tur atlamak için sahaya çıkacak.

Geçen sezon kupaya 5. turda veda eden Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe bu müsabakada forma giyemeyecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:33
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Menemen Belediyespor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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