Karda kazan yapan taksicinin gelir kaybını kim karşılar?
Taksi karda kaza yaparsa masrafı kim öder? Kar yağışı pek çok ilde etkisini gösterdi. Kar yağışı sebebiyle araçlar trafikte zor anlar yaşadı. Kazan yapan taksiciler ise çalışmadıkları günlerin kayıplarının kim tarafından karşılanacağını merak ediyor.
Kar yağışı sebebiyle trafik kazalarında artış yaşandı. Oto tamircilerin önlerinde adeta kuyruklar oluştu. Kar sebebiyle kaza yapan taksiciler ise gelir kayıplarının sigorta şirketlerince karşılanıp karşılanmayacağını araştırıyor.
Karda kazan yapan taksicinin gelir kaybını kim karşılar?
Hürriyet yazarı Noyan Doğan karda kaza yapan araçların masraflarını kimin karşılayacağına yönelik merak edilenleri kaleme aldı. Konu hakkında Noyan Doğan’ın köşesinde yer alan ifadeler şöyle:
Taksiciyim, karda bir başka araç çarptı, tamir süresince çalışamayacağım, gelir kaybı mı sigortadan alabilir miyim?
Sigortadan gelir kaybını alamazsınız. Bunun için hukuk yoluna başvurmalısınız.
Karlı yolda bir başka araç kayarak benim aracıma çarptı zararımı kimden alacağım?
Size çarpan aracın trafik sigortası zararınızı karşılayacak. Aynı şekilde siz kayıp, bir başka araca zarar verirseniz sizin trafik sigortanız karşı tarafın zararını karşılar.