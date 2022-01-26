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Aktüel Karda elektrik direğine çarpan aracın masrafını kim öder?
Aktüel

Karda elektrik direğine çarpan aracın masrafını kim öder?

Kar yağışı sebebiyle pek çok kaza meydana geldi. Araç sahipleri ise kazaların ardından masrafların trafik sigortasınca karşılanıp karşılanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, karda kaza yapan her aracın masrafını sigorta mı karşılar?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 11:14:00 -
Karda elektrik direğine çarpan aracın masrafını kim öder?

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı kazalara da yol açtı. Trafik kazalarının ardından hangi durumda masrafın sigorta tarafından karşılanacağı ise merak konusu.

Karda elektrik direğine çarpan aracın masrafını kim öder?

Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok kaza meydana geldi. Kimi araçlar kayan yollar sebebiyle direklere duvarlara çarparak durabildi. Hürriyet yazarı Noyan Doğan karda kaza yapan araçların masraflarını kimin karşılayacağına yönelik merak edilenleri kaleme aldı. Konu hakkında Noyan Doğan’ın köşesinde yer alan ifadeler şöyle:

Sürücü karlı yolda kayıp, elektrik diğerine ya da duvara çarparsa araçta oluşan zararı trafik sigortası karşılar mı?

Hayır, karşılamaz. Trafik sigortası trafikte bir başkasına vereceğiniz zararları karşılar, kendi aracınızdaki zararları karşılamaz. Bu durumda kasko sigortanız varsa aracınızdaki zararı kaskodan alırsınız.

Trafik sigortası kar nedeniyle zararı karşılar mı? Karda yapılan trafik kazasının zarını trafik sigortası karşılar mı?
Trafik sigortası kar nedeniyle zararı karşılar mı? Karda yapılan trafik kazasının zarını trafik sigortası karşılar mı?

Ekonomi

Trafik sigortası kar nedeniyle zararı karşılar mı? Karda yapılan trafik kazasının zarını trafik sigortası karşılar mı?

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