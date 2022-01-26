Yurt genelinde etkili olan kar yağışı kazalara da yol açtı. Trafik kazalarının ardından hangi durumda masrafın sigorta tarafından karşılanacağı ise merak konusu.

Karda elektrik direğine çarpan aracın masrafını kim öder?

Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok kaza meydana geldi. Kimi araçlar kayan yollar sebebiyle direklere duvarlara çarparak durabildi. Hürriyet yazarı Noyan Doğan karda kaza yapan araçların masraflarını kimin karşılayacağına yönelik merak edilenleri kaleme aldı. Konu hakkında Noyan Doğan’ın köşesinde yer alan ifadeler şöyle:

Sürücü karlı yolda kayıp, elektrik diğerine ya da duvara çarparsa araçta oluşan zararı trafik sigortası karşılar mı?

Hayır, karşılamaz. Trafik sigortası trafikte bir başkasına vereceğiniz zararları karşılar, kendi aracınızdaki zararları karşılamaz. Bu durumda kasko sigortanız varsa aracınızdaki zararı kaskodan alırsınız.