Kamuda çalışanlar ne zamana kadar izinli sayılacak? Kamu çalışanları ne zaman iş başı yapacak?

Kamu çalışanları yarın izinli mi? Kamuda çalışan malûl, engelli ve hamilelere ne zamana kadar kar izni var? İstanbul’da gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti. Devletin tüm kurumları İstanbul’daki kar esaretini temizlemek için canla başla çalışırken, Ekrem İmamoğlu ise vatandaşın yolda kaldığı saatlerde balık keyfindeydi. İstanbul Valiliği yaptığı son dakika açıklamasında kamuda çalışanlara yönelik yeni bir açıklama yaptı. Peki kamu çalışanları ne zaman iş başı yapacak? Kamuda çalışan engelli, hamileler ne zaman iş başı yapacak?