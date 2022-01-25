Kamuda çalışanlar ne zamana kadar izinli sayılacak? Kamu çalışanları ne zaman iş başı yapacak?
Kamu çalışanları yarın izinli mi? Kamuda çalışan malûl, engelli ve hamilelere ne zamana kadar kar izni var? İstanbul’da gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti. Devletin tüm kurumları İstanbul’daki kar esaretini temizlemek için canla başla çalışırken, Ekrem İmamoğlu ise vatandaşın yolda kaldığı saatlerde balık keyfindeydi. İstanbul Valiliği yaptığı son dakika açıklamasında kamuda çalışanlara yönelik yeni bir açıklama yaptı. Peki kamu çalışanları ne zaman iş başı yapacak? Kamuda çalışan engelli, hamileler ne zaman iş başı yapacak?
Kamu çalışan idari izin kaç gün? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz kış şartları nedeniyle aldıkları yeni tedbirleri açıkladı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;
1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,
3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına.
İstanbul Valiliği karla mücadele kararları