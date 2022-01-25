Kamu çalışanları bugün izinli mi? Hangi kamu çalışanı izinli sayılacak?

İstanbul'da kuzey cepheden gelen soğuk hava dalgası yoğun kar yağışına neden oldu. Kar yağışının ardından kentin Avrupa Yakası'nda trafik kilitlendi. Araçlarını bırakan ve yaya olarak toplu taşımaya katılan vatandaşlar başta metrobüs olmak üzere yoğunluğa neden oldu. Trafik yoğunluğu haritasında Boğaz'a yakın bölümler yoğun olmak üzere Avrupa Yakası kırmızıya büründü. Hal böyle olunca da toplu taşıma araçları trafiğe çıkamadı, vatandaşlar evlerine gidemedi. İstanbul Vali Ali Yerlikaya Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat edenlerin şehre girişlerini izin verilmeyeceğini açıkladı. Kısa bir süre sonra İstanbul'a Kocaeli tarafından da araç girişi durduruldu. Yüzlerce araç kar nedeniyle yolda kalınca, işinden çıkanlar toplu taşımayı terci etti. Metrobüs, metro ve tramvaya adeta akın eden vatandaşlar, yoğunluğa neden o

kamuda görevli memur, işçiler bugün izinli mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada zorunlu görevleri olmayan kamu çalışanlarının izinli olduğunu belirterek şu ifadeleri paylaştı: "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır."