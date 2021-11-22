Kadir İnanır ne ameliyatı oldu? Kadir İnanır sağlık durumu nasıl?

Geçmişte PKK’lı teröristlere övgüler dizen Kadir İnanır’ın geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklama geldi. Beyin damarında pıhtı atması sonucu cumartesi günü aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve halen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisinde gözetim altında tutulan Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği açıklandı.

Kadir İnanır sağlık durumu nasıl?

Pamukkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Dün ise Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı. Kadir İnanır’ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi.