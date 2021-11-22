Kadir İnanır ne ameliyatı oldu? Kadir İnanır sağlık durumu nasıl?
Kadir İnanır hastalığı ne? Kadir İnanır son dakika haberleri: Geçmişte terör örgütü PKK’lı teröristlere methiyeler dizen, HDP’ye duyduğu sempati ile bilinen Kadir İnanır atar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kadir İnanır’ın hastaneye kaldırılmasından sonra Kadir İnanır öldü mü, Kadir İnanır’ın hastalığı ne? Kadir İnanır yoğun bakımda mı, Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı? Kadir İnanı ne ameliyatı oldu? gibi sorular bir hayli sorulmaktaydı. Kadir İnanır’ın tedavi gördüğü hastaneden Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son durum açıklandı.
Geçmişte PKK’lı teröristlere övgüler dizen Kadir İnanır’ın geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklama geldi. Beyin damarında pıhtı atması sonucu cumartesi günü aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve halen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisinde gözetim altında tutulan Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği açıklandı.
Kadir İnanır sağlık durumu nasıl?
Pamukkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Dün ise Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı. Kadir İnanır’ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi.