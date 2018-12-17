Kadıköy'de Ersun Yanal'a büyük destek

Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetti.

Ersun Yanal'a Büyük Destek" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/fenerbahceli-taraftarlardan-ersun-yanala-buyuk-destek-d41d3a.jpg" alt=""/>

Tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi

Zorlu maçın öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterisinde bulundu. Kale arkası tribünlerinden başlayan 'Ersun Yanal' tezahüratları tüm statta yankılanırken, Yanal ise bu tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.