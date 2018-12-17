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Kadıköy yıkıldı! Erzurumspor'dan muhteşem dönüş

Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçına çıkan Fenerbahçe kendi evinde konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2-2 berabere kaldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 21:57
Kadıköy yıkıldı! Erzurumspor'dan muhteşem dönüş

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde BB Erzurumspor'u konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk maçına çıkan Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 öne kapattığı maçın 90+2. dakikasında yediği golün ardından sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.

Fenerbahçe'ye ilk yarıda üstünlüğü getiren goller, 18. dakikada Andre Ayew ile 27. dakikada Martin Skrtel'den geldi.

İkinci yarıda Erzurum şov!

BB Erzurumspor'un geri dönüş sayılarını ise 47. dakikada Emrah Başsan ile 90+2. dakikada Thy kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 15 yaparken, BB Erzurumspor da 2 maç sonra puanla tanışıp 15 puana yükseldi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 21:57
  1. Kayseri
  2. Antalya
  3. Fenerbahçe
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  5. Şükrü Saraçoğlu Stadı
  6. Andre Ayew

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