Togg gelişmesi sonrası Japon devi Nissan'dan Türkiye kararı

2017 yılında Türkiye’de 35 bin adedin üzerinde satışlara ulaşan ancak son 5 yılda hem satış adedi hem de iddialı olduğu SUV segmentinde rekabetin gerisinde kalan Nissan, eski günlerine geri dönmek istiyor.

Bu sene Türkiye pazarını Avrupa’ya bağlayan ve Türkiye operasyonlarının başına Lübnanlı Charbel Abi Ghanem’i getiren markanın yeni stratejisinde ise ‘e-POWER’ ismini verdiği elektrikli araç ürün gamı önemli rol oynuyor. Nissan’ın e-POWER teknolojisine sahip X-Trail ve Qashqai modelleri’nin Sapanca’da gerçekleştirilen Türkiye lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ghanem, atılan adımlarla ilgili, “Bugün bizim için dönüm noktası. Rakam veremiyorum ama kesinlikle büyüme trendinde olacağız. Türkiye, Nissan açısından çok önemli bir pazar. Bu pazara daha çok araç getireceğiz ve başarıları yukarı taşıyarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Taahhüdüm var"

Ghanem hedeflerini de, “Ben şu anda tek bir şeye, markanın iyi günlerini geri getirmeye odaklıyım. Çünkü, buna yönelik bir taahhüdüm var. Büyük bir ekiple bunu yapmaya yönelik çalışıyorum” sözleriyle anlattı. Nissan’a özgü e-POWER teknolojisine güvendiklerini bildiren Ghanem, şunları kaydetti: “Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmayan kablosuz elektrikli modelimiz e-POWER ile pazarın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir değer yarattığımız için gururluyuz. Türkiye’de 180 bin üzeri satış ile son 10 yılın en çok satan SUV markasıyız. Yarattığı güçlü algı ve DNA’sına sadık kalarak müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak modellerimiz ile marka bağlılığımızı arttırarak devam edeceğiz. Toplam pazara baktığımızda 6’ncı büyük otomotiv pazarı Türkiye. Bu da Türkiye pazarına duyulan heyecanı ortaya koyuyor.”

Benzin motorlu elektrik üretiyor

Nissan Qashqai’nin e-POWER versiyonunu, yeni X-Trail’in ise hem benzinli hemde e-POWER versiyonunu satışa sundu. e-POWER sistemi ile jeneratör ünitesinde bulunan 1.5 litrelik içten yanmalı motor, yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor. Burada üretilen enerji invertör aracılığı ile bataryaya ve elektrik motoruna iletiliyor. Yani otomobile benzin koyuluyor ancak bu benzin, içten yanmalı motoru çalıştırarak elektrikli bataryaları beslemesi için kullanılıyor. Bu teknoloji şehir içinde yüzde 35’e varan tasarruf sağlıyor. Nissan’ın elektrikli geleceğini simgeleyen Qashqai e-POWER 1 milyon 171 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla ve e-POWER teknolojisine sahip X-Trail ise 1 milyon 674 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarıyla Türkiye pazarına girdi.