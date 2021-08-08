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Aktüel İzmir'de minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

İzmir'de minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, 6 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 20:39:00 -
İzmir'de minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki 35 L 1610 plakalı yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralıları Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırdı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

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