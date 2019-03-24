İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci kimdir? | Nihat Zeybekci kaç yaşında nereli?

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Nihat Zeybekci oldu. Bu gelişmenin ardından Nihat Zeybekci'nin kim olduğu başta İzmirliler olmak üzere pek çok vatandaşın merak ettiği konu oldu. Peki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci kimdir? Nihat Zeybekci kaç yaşında? Nihat Zeybekci nereli? Nihat Zeybekci hangi görevlerde bulundu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 1 Ocak 1961'de Denizli Tavas Pınarlar beldesinde doğdu. Baba adı Şükrü, anne adı Fatma'dır.

Sanayici, İş Adamı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Özel sektörde üst düzey yönetici ola rak çalıştı. 1994'te kendi şirketini kurdu. Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sanayi,Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 61, 62, 63 ve 65. Hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev aldı. Halen bu görevi sürdürmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.