İyice paranoyak oldular! “Berat Albayrak’ın adı geçince…”
Davutoğlu medyası iyice paranoyak oldu. Karar gazetesi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın son günlerde gündeme gelmesi nedeniyle doların yükseldiğini ileri sürdü.
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevden ayrıldıktan sonra hükümet ekonomi ve hukukta reformun sinyalini verdi. Piyasalara güveni artıran reform girişimlerinin ardından dolar kurunda ciddi düşüş yaşandı.
Muhalefet cephesi, dolardaki bu düşüşü Berat Albayrak’ın istifasına bağladı. Eski bakan istifa ettikten sonra başta CHP yandaşı gazeteler olmak üzere muhalif medya Albayrak’ı gündemden düşürmedi.
Türlü iddialar ortaya atarak Albayrak hakkında yüzlerce yalan habere imza atan muhalifler, son günlerde doların yükselmesini yine ona bağladı. Gelecek Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi, muhaliflerin nasıl paranoyaya yakalandığını gözler önüne serdi.
Karar, doların son günlerde tekrar yükselme sebebinin, Berat Albayrak’ın tekrar gündeme gelmesine bağladı.
Karar’ın yayınladığı komik haber şu şekilde: