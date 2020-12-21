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Aktüel İtalya'da son 24 saatte 415 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 415 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:39:09 -
İtalya'da son 24 saatte 415 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 415 artarak 69 bin 214 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 10 bin 872 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dünden bugüne yapılan testlerin pozitiflik oranı yüzde 12,3'e çıktı.

Salgının başından beri geçen 10 aylık sürede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 964 bin 54'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 613 bin 582'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 731'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 415 artarak 69 bin 214'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 632 artarak, 1 milyon 281 bin 258 oldu.

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