İşte süzme faşist kafa budur! Siz gözlerinizi kapatsanız da biz bunları okumanızı tavsiye ediyoruz

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, AK Partili Özlem Zengin'in çıplak aramayla ilgili tokat gibi sözlerini yorumlarken akılalmaz ifadeler kullandı. Söğüt, başörtüsünün kadın özgürlüğüyle değil aksine kadının esaretiyle güçlü bir ilişkisi olduğunu ileri sürdü.

Bu skandal sözler, Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı. Konuya dair çarpıcı yorumlarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP ile iş birliği yapan sağ eksenli partileri uyararak yol yürüdükleri isimleri görmeleri gerektiğini söyledi.

Karahasanoğlu, "Babacan'a, Davutoğlu'na, Karamollaoğlu'na kapak olacak yazılar yazıyorlar. Onlar gözlerini kapasalar bile ben Milli Görüş çizgisindeki insanların Cumhuriyet'te neler yazılıyor, neler dillendiriyor bir okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.